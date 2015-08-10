الجزائر تتصدر إفريقيا والعرب والتشيلي تزيح هولندا في التصنيف الجديد للفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية لكرة القدم، دون أن يحمل أي تغيير جديد على مستوى ترتيب البلدان، حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على احتلاله لصدارة القائمة، وحافظ المنتخب الجزائري على صدراة للمنتخبات العربية في التصنيف.

وتصدر المنتخب الجزائري لكرة القدم قائمة المنتخبات العربية والإفريقية في تصنيف شهر غشت/أغسطس الجاري، حيث احتل « محاربو الصحراء » المركز التاسع عشر عالميا، والأول على صعيد القارة الإفريقية والعالم العربي، وحافظوا بذلك على الترتيب السابق.

وحل المنتخب التونسي في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية، خلف المنتخب الجزائري، حيث احتل « نسور قرطاج » المرتبة 34 عالميا بعدما تراجع إلى الوراء بمركزين، والمرتبة الرابعة إفريقيا خلف الجزائر والكوت ديفوار وغانا.

أما المنتخب المصري فقد تقدم بثلاث مراتب مقارنة مع تصنيف الفيفا الخاص بشهر يوليو الماضي، حيث ارتقى « منتخب الفراعنة » إلى المرتبة 52 عالميا، والثالثة عربيا، كما حل في المرتبة التاسعة إفريقيا.

وحل المنتخب المغربي في المرتبة 82 عالميا محققا تقدما بمركزين إلى الأمام، حيث كان يحتل المرتبة الرابعة والثمانين في تصنيف الشهر السابق، كما حل « أسود الأطلس » في المرتبة الخامسة عربيا، خلف منتخبات الإمارات العربية المتحدة الذي حل رابعا في تصنيف المنتخبات العربية، في حين تموقع المنتخب المغربي الذي يمني النفس بالعودة مجددا للتنافس على الألقاب في المرتبة 21 على صعيد القارة الإفريقية.

وحلت باقي البلدان العربية في مراكز متقاربة، حيث جاء المنتخب العراقي في المركز 85 عالميا، تلاه منتخب السودان في المركز 87، ثم المنتخب الأردني في المركز 92، بينما حل المنتخب السعودي في المرتبة 93، ثم المنتخب الليبي في المركز 94 عالميا.

أما على مستوى ترتيب المنتخبات العالمية فقد حافظ المنتخب الأرجنتيني على تبوئه صدارة القائمة العالمية، متبوعا بالمنتخب البلجيكي في المركز الثاني، والمنتخب الألماني بطل العالم الذي تراجع للمرتبة الثالثة.

وسجل التصنيف الجديد للفيفا مفاجأة من العيار الثقيل، تجلت في تراجع المنتخب الهولندي سبعة مراكز إلى الوراء فاسحا بذلك المجال أمام المنتخب التشيلي الذي حل في المرتبة 12 عالميا، حيث مكنه فوزه بلقب كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) من تحقيق هذا التقدم.