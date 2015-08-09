حمد : أزمة وكالة الغوث المالية « خطيرة » و السكوت عنها « جريمة »

دعا وكيل وزارة الخارجية في قطاع غزة غازي حمد، إلى تكاتف وطني لطرح حلول عملية والضغط على وكالة الغوث لمواجهة أخطر مشكلة تواجه اللاجئين على الإطلاق.

وشدد في تصريحات على صفحته في « فيس بوك » مساء اليوم السبت، على أن أزمة وكالة الغوث المالية خطيرة جدا , وانعكاسها على الخدمات التعليمية والصحية أخطر, والسكوت عنها جريمة.

وقال إن « معالجاتنا بالاستعراضات الكلامية الساخنة والبيانات (الحارقة ) والمؤتمرات الصحفية المتوعدة - وهي دأب الفلسطينيين في كل الازمات -لا تقدم حلا عمليا ولا توجد مخرجا ».

وتحدث عن أن « أغلب المتكلمين لا يملكون معلومات دقيقة عن أزمة الوكالة ولا يعرفون أسبابها ولا حقيقتها, ولا يعرفون كيفية الخروج من هذه الأزمة, ومن ثم يجدفون في تصريحاتهم وكلامهم ويخلطون الأمور بعضها ببعض (قرار سياسي - الغاء حق العودة - تصفية القضية ..الخ ).

وتمنى أن يتم الارتقاء في معالجة الأزمات الكثيرة إلى مستوى يتم فيه حصد نتائج ملموسة تفتح طاقة لهذا الشعب المكلوم، بأننا »قادرون على الأقل أن نحل أزمة واحدة ..نعم أزمة واحدة فقط" .

وتحدث مسؤلو الأونروا مؤخراً، عن نيتهم تأجيل العام الدراسي في مدارس وكالة الغوث بمناطق عملها، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه حالياً، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الفلسطينيين.