الهندي: اتحاد المعلمين لم يتخذ قراراً حتى الآن بشأن بدء العام الدراسي

أكد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا »، أن الاتحاد لم يصدر قراراً حتى الآن ببدء العام الدراسي في موعده بدون إعلان إدارة الأونروا موقفها الرسمي من تأجيل الدراسة أو استئنافها في موعدها. مطالباً في الوقت ذاته إدارة الأونروا بالالتزام ببدء العام الدراسي في موعده 24/8/2015.

وقال الهندي في تصريحات خاصة لـ « فلسطين اليوم » صباح الأحد (9/8)، التوجه العام للأونروا تتجه نحو التأجيل، ولكن في حال تم الإعلان رسمياً عن ذلك، فسيكون لنا موقف. مضيفاً أن اتحادات الموظفين في اجتماعات دائمة لدراسة الموقف وتقديره.

من جهة أخرى، أوضح الهندي أن نحو 30 ألف موظف هم مهددون من قرار مفوض عام الأونروا الأخير، والذي يسمح لنفسه إعطاء الموظف اجازة بدون راتب.

وكان عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « أونروا » قد استهجن أمس في مؤتمر صحفي، قرار اتحاد العاملين في الوكالة ببدء العام الدراسي في موعده، مشيراً إلى أن قرار الموظفين بالذهاب إلى مدارس الأنروا والعمل بدون رواتب سيكون له تأثير كارثي ومدمر على الحوار الدائر بين « الأنروا » والعالم والذي يهدف إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وكان اتحاد العاملين في « أونروا »، أعلن أنه سيقر خلال اليومين المقبلين بدء العام الدراسي في موعده بـ 15 آب الجاري في كافة المدارس، مؤكدا أن المعلمين « مستعدون لخدمة الطلاب دون رواتب وجاهزون للتصعيد في حال عدم تراجع الوكالة عن قرارها ».

وأشار أبو حسنة إلى أن الوكالة لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بتأجيل العام الدراسي للطلبة ، مشيرا إلى أن قرارات جديدة ستعلن عنها الوكالة منتصف شهر أغسطس الجاري، توضح من خلالها آخر ما توصلت إليه الأمور.

وأضاف: « الأونروا تعطي المجتمع الدولي والمانحين أكبر فرصة حتى ترى ما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة ».

وتابع قائلا إن « موظفي الأونروا يستحقون راتبا كاملا ولا يمكن لهم العمل براتب جزئي أو بدون مقابل ».

وأضاف : « تلك القرارات سيكون لها تأثيرات سلبية وخطيرة على الجهود المبذولة لسد العجز الحالي، إضافة إلى العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة أيضا »، مؤكدا أن الوكالة « تحاول الوقوف على أرضية مالية صلبة في السنوات المقبلة ».