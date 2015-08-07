« 5 » إصابات في استهداف لطائرات الاحتلال على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعا تابعا لكتائب القسام في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأكدت المصادر الأمنية « أن طائرات الاحتلال قصفت موقع »عيسى البطران « التابع لكتائب القسام بصاروخ واحد على الأقل قرب محطة أبو عاصي في مخيم البريج وسط القطاع ».

وأفادت المصادر: "إصابة 5 من رجال الأمن إصابة 3 منهم متوسطة، فيما وصفت حالة الرابع بالحرجة جدا، جراء قصف استهدف موقعا للمقاومة قرب محطة أبو عاصي في مخيم البريج وسط القطاع".

وتشهد أجواء قطاع غزة تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الحربية والاستطلاع.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ اطلق من غزة إلى الشمال من موقع (كيسوفيم) العسكري شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ومن جهة ثانية قال المتحدث باسم الاحتلال “افيخاي ادرعي ” ان طائرات سلاح الجو الاحتلالية قبل قليل وبدقة هدفًا تخريبيًا لحركة حماس وسط قطاع غزة في أعقاب إطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه اراضينا في وقت سابق اليوم، مضيفا ،أن حركة حماس هي العنوان وتتحمل المسؤولية عن اي اعتداء ينطلق من قطاع غزة.