الاحتلال يمنع نشر معلومات عن الوضع الصحي لمنفذ « عملية الدهس »

قالت عائلة المواطن مروان بدوان، الذي اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية دهس جنود قرب مستوطنة « شيلو » شرق رام الله أمس الخميس، إن الاحتلال يمنع نشر أي معلومة عن وضع والدهم الصحي.

وأشار أشرف بدوان، نجل المصاب مروان « أن أصدقاء العائلة الذين يقطنون في مدينة القدس، توجهوا إلى مستشفى » شعاري تسيدك« من أجل الاطمئنان عن وضعه الصحي، وتزويد عائلته بالمعلومات، إلا أن الاحتلال منع أي شخص الاقتراب من غرفته ».

وأوضح أن العائلة لم تتوقع 1% أن يكون الشخص الذي أطلق عليه الاحتلال النار بحجة دهس جنود وأصابوه بجروح وصفت بالخطيرة، أن يكون والدهم، إذ تلقى أبناؤه الخبر عقب إعلان الاعلام الإسرائيلي عن هويته.

وقال إن « قوات الاحتلال اقتحمت منزلنا في قرية بدو شمال غرب رام الله أمس الخميس، وقامت بتفتيشه وطلبت من أبنائه التوجه إلى الحاجز العسكري الذي أقامه الاحتلال على مدخل البلدة، موضحا أن الاحتلال وجه لهم أسئلة تتعلق بوالدهم ».

ويشار إلى أن مروان بدوان يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل في مصنع زجاج في قرية بيت إجزا شمال غرب القدس، وتتكون عائلته من ستة أبناء وثلاث بنات.