الصباحين ينضم لقائمة الشجاعية لمواجهة أهلي الخليل

انضم يسار الصباحين لاعب الشجاعية لقائمة الفريق في مواجهة أهلي الخليل اليوم على ملعب اليرموك ودخل الصباحين في معسكر الفريق في فندق البيتش استعدادا لهذه المواجهة التاريخية.

وسيكون الصباحين رهن الإشارة الفنية للجهاز الفني للشجاعية كونه غاب عن المعسكر التدريبي للفريق الذي استمر لمدة أسبوعين، ولكن سيكون على دكة بدلاء الفريق.

وسيغادر الصباحين مع فريق الشجاعية للضفة الغربية استعدادا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل مع أهلي الخليل وسيكون أيضاً رهن الإشارة الفنية لمشاركته في المباراة حسب جاهزيته.

جاء هذا الاتفاق بين الشجاعية والصباحين خلال ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم بجهود من نائب رئيس نادي اتحاد الشجاعية حسن الجعبري وعضوي مجلس الإدارة رياض البيطار وياسر اليازجي بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بحل هذه الإشكالية مع كافة الأطراف المعنية.

وأعرب الصباحين عن سعادته بعودته لصفوف الشجاعية مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجماهير التي دعمته خلال الموسم الماضي وساهمت في ظهوره وتتويجه بلقب هداف الدوري الممتاز.

وقال حسن الجعبري أن الشجاعية لن يتخلى عن أبنائه وقررنا سفر الصباحين للضفة الغربية من باب الوفاء للاعب الذي قدم كل ما لديه لنادي الشجاعية خلال الموسم الماضي.