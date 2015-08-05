نتنياهو يعين رئيس مجلس المستوطنات سفيراً في البرازيل

قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس مجلس المستوطنات السابق، ؤ، سفير لإسرائيل في البرازيل.

ويولي نتنياهو اهتماما كبيرا بعلاقات إسرائيل مع البرازيل، وهي واحدة من الدول الاقتصادية العظمى الصاعدة.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، إن « أميركا اللاتينية هي أحد الأهداف المركزية لدولة إسرائيل في إطار الجهود الرامية لتطوير أسواق جديدة ستسهم في زيادة النمو الاقتصادي ».

وأضاف نتنياهو « أنني متأكد وواثق من أن ديان سيجلب معه إلى المنصب خبرته الواسعة وسيعمق العلاقات بين إسرائيل والبرازيل ».

ويشار إلى أن نتنياهو يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية، بعد أن امتنع عن تعيين أحد من مركبات الائتلاف، وذلك لاحتمال انضمام حزب من المعارضة إلى الحكومة، مثل حزب « يسرائيل بيتينو » بقيادة أفيغدور ليبرمان، أو ربما قائمة « المعسكر الصهيوني » برئاسة يتسحاق هرتسوغ.