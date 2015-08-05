حصاد الانتقالات الصيفية .. 332 لاعبا جديدا في كشوفات الأندية الغزية

كشفت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم الفلسطيني، عن عدد اللاعبين الذين تعاقدت معهم أندية غزة، استعدادا للموسم الكروي القادم.

وقال فائق البسوس أمين سر لجنة شئون اللاعبين، أن أندية غزة بكافة درجاتها ضمت لصفوفها 332 لاعبا جديدا .

حيث ضمت أندية الدرجة الممتازة 97 لاعبا جديدا، بينما ضمت أندية الدرجة الأولى 117 لاعب جديدا، أما أندية الدرجة الثانية فضمت 72 لاعبا، وأخيرا الدرجة الثالثة ضمت 46 لاعبا جديدا.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد أعلن عن فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين, بدءا من الثاني والعشرين من يونيو الماضي على أن ينتهي في الثلاثين من يوليو .

يشار إلى أن الأندية أعلنت تعاقدها مع اللاعبين الجدد، استعدادا للموسم الكروي الذي ستنطلق فيه بطولة دوري الدرجة الممتازة والأولى في 11 سبتمبر المقبل، بينما سينطلق دوري الدرجة الثانية في 15 أكتوبر المقبل، والدرجة الثالثة في 19 ديسمبر المقبل.