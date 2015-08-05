الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في مخيم العروب ويخطر بهدم آخر بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء منزلا قيد الإنشاء في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال هدمت أساسات بناء منزل في العروب، تعود ملكيته للمواطن خالد جمال المغربي؛ بحجة البناء في منطقة (ج) وبغير ترخيص.

وفي ذات السياق، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة سلوان جنوب ‫المسجد ‏الأقصى، بإخلاء منزله، لصالح المستوطنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن المقدسي رجائي أبو ناب، بإخلاء منزله في البلدة حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، بحجة ملكيتهم له.

يشار إلى أن الجمعيات الاستيطانية اليهودية تنشط في سلوان، لوضع اليد على المزيد من منازل المواطنين، كما حصل في الفترة الماضية، وتحويلها إلى بؤر استيطانية على مقربة من المسجد الأقصى.