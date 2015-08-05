مستشارة الأمن القومي الأميركي تمتنع من لقاء سفير إسرائيل

طالبت « إسرائيل » المجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إدانة ما سمته التحريض الفلسطيني للإرهاب في أعقاب إصابة إسرائيلية بحروق بعد إلقاء زجاجة حارقة على سيارتها في القدس أول من أمس.

وزعم سفير « إسرائيل » في الأمم المتحدة، رون بروشوار، إنه في ما تدين إسرائيل العمليات الإرهابية، فإنه من المفاجئ رؤية القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الصمت بعد إصابة المواطنة الإسرائيلية.

في سياق آخر، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم الأربعاء أن مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، تمتنع من لقاء السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر، منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام.

قالت الإذاعة إن المصدر الأميركي الذي صرح بهذه المعلومات رفض إيضاح الأسباب لقرار رايس عدم لقاء درمر.