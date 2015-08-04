عباس يلتقي برئيس الكونجرس اليهودي العالمي في عمان

استقبل الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد عباس خلال اللقاء أهمية إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى جريمة اغتيال الرضيع علي دوابشة، والاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة.

في سياق منفصل، وصل الرئيس عباس إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، بحسب مصدر ملاحي في مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يجري « أبو مازن » خلال زيارته مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري يتناول خلالها « مستقبل السلام في الشرق الأوسط، » بحسب تصريحات لجمال الشوبكي سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أمس الاثنين.

وأشار الشوبكى إلى أن « أبو مازن » سيلتقي أيضا نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لعرض آخر تطورات الوضع في الأراضي المحتلة.

وقال الشوبكي إن مباحثات أبو مازن في القاهرة « ستتطرق إلى الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ».

يشار إلى المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، لدى جامعة الدول العربية، أعلنت في وقت سابق، عقد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في القاهرة 5 أغسطس/آب الجاري (الأربعاء)، على مستوى وزراء الخارجية.

ووفقًا لبيان صادر عن المندوبية، فإن الاجتماع الذي يحضره عباس، يأتي بناءً على طلب دولة فلسطين، بعد التشاور مع مصر، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ورئيس اللجنة.

ويناقش الاجتماع الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، واستمرار سياسات الاستيطان، والاعتقالات والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل، بحسب البيان.

كما يناقش الاجتماع، الحصار، والإغلاق، وتهجير الفلسطينيين، والتطهير العرقي، كما تناقش اللجنة ملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى إعداد مشروع قرار جديد لتقديمه لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.