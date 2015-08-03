إسرائيليون يزورون البيت المحروق في دوما

وصل نحو مائة إسرائيلي من جميع أنحاء إسرائيل، أمس، في إطار نشاط نظمته جمعية إسرائيلية سلمية تدعى « تاغ مئير » إلى قرية دوما لإجراء زيارة عزاء لعائلة دوابشة، حيث أحرق متطرفون يهود، الجمعة، منزلين للعائلة.

وأعرب الإسرائيليون المشاركون في الزيارة التضامنية عن أسفهم الشديد لما أصاب العائلة من أسى لمقتل رضيع عمره سنة ونصف السنة، وإصابة أفراد من العائلة بجروح عميقة.

وذكرت المجموعة أنها أجرت زيارة للقرية، واصفة الزيارة بأنها أشد الزيارات قساوة منذ بدأت نشاطاتها.

كما وجاء أيضًا أن « القلب يتمزق أمام مشهد غرفة الطفل محروقة كليًا، ويبكي على الأهل والطفل ابن الأربع سنوات الذين يقاتلون على حياتهم ».