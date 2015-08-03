الأحرار: لقاءات عباس مع الصهاينة ووعوده بمحاربة الإرهاب محاولة لاسترضائهم

استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية اللقاءات « اللاوطنية من قبل رئيس السلطة محمود عباس مع الصهاينة المجرمين حزب ميرتس الذي جاء معزياً كما يدّعون وكذلك رئيس الشاباك الصهيوني الذي زار عباس في بيته سراً, مؤكدة أن كل هذه اللقاءات محاولة لاستكمال دور هذه السلطة في تجميل صورة الاحتلال وإخراجه من عزلته والتقليل من تداعيات الجريمة النكراء التي ارتكبها قطعان المستوطنين بحرق بيت عائلة دوابشة واستشهاد الطفل على ».

وأكدت الحركة في تصريح صحفي وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه على أن كافة الوعود التي أطلقها عباس للصهاينة بمحاربة ما أسماه « العنف والإرهاب » قاصداً المقاومة هي استرضاء لهم لاستمرار بقاء هذه السلطة وتدفق المال السياسي عليها.

وشددت الحركة على أن عباس لا يملك أمره وشعبنا الفلسطيني لم ولن ينتظر رئيس السلطة ليأخذ منه الإذن لمقاومة ومواجهة هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه المجرمين, داعية أبناء شعبنا لاستمرار حالة الاشتباك وتصعيدها واستخدام كافة الأساليب بالطعن والدهس والقنص للوصول لتفجير انتفاضة فلسطينية يشترك فيها أبناء شعبنا عامة للجم الاحتلال.