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عباس: أحلم أن المستوطنين سيحتلون المقاطعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:50 - 02 اغسطس 2015
عباس عباس
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أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الشهر المقبل سيشهد تغيراً في علاقة السلطة مع الاحتلال نهائياً، وأن يدها ممدودة للسلام.

وقال عباس خلال استقباله أعضاءاً من حزب « ميرتس » الإسرائيلي لتعزيته بالشهيد دوابشة في رام الله، اليوم الأحد، إنه إذا لم يوقف قادة الاحتلال عمليات المستوطنين، فإن السلطة لن تستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية بالضفة.

وأضاف عباس: « تمر علي أيام أحلم فيها أن المستوطنين سيحتلون المقاطعة، وأنا مستعد لمقابلة أي صهيوني يده ممدودة للسلام حتى لو كان نفتالي بينت ».

وفي الشأن، أشار موقع « واللا » العبري، أن عباس تهرب من الإجابة عند سؤاله على مصير التنسيق الأمني مع الاحتلال بعد مقتل الطفل دوابشة.

ونقلت عن محللين إسرائيليين قولهم إن أبو مازن قد وصل إلى طريق مسدود واحتمال الاستقالة الشهر القادم هي الأقرب.

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