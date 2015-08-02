المشتل يفتتح ملعب زهوة عرفات المعشب

احتفل نادي المشتل بافتتاح ملعبه المعشب الذي سمي بملعب « زهوة » كريمة السيد الرئيس الشهيد ياسر عرفات« وذلك مساء السبت 1/8/2015 بلقاء كروي جمع قدامى غزة أمام قدامى المشتل وانتهى بالتعادل السلبي.

وجاء افتتاح الملعب بحضور د. مفيد الحساينة وزير الأشغال بالحكومة الفلسطينية، د. فيصل أبو شهلا القيادي في حركة فتح، وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهشام الكردي رئيس نادي المشتل، وموسى الوزير رئيس نادي غزة الرياضي، وعماد التتري رئيس الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين ، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وسبق اللقاء الكروي قص شريط افتتاح الملعب من قبل الوزير الحساينة برفقة هنية، و بدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني الفلسطينية و عروضِ الكشافة والجمباز والكاراتيه بقيادة الكابتن حسن الراعي مدرب المنتخب الوطني للكاراتيه.

وأكد رئيس النادي هشام الكردي، خلال كلمته التي رحب فيها بالحضور أنهم عاقدو العزم على مواصلة مسيرة النهوض بالنادي لترتيب أوضاع فرقه الرياضية.

أما عبد السلام هنية فقد حيا نادي المشتل على اصراره الكبير بالعمل من اجل تطوير نفسه وقدم لهم مبلغ 5 ألاف دولار كمساهمة لهم وهدية الملعب المعشب.

كما أكد هنية أن الشعب الفلسطيني يكرم قادته واليوم وفاءً للرئيس ياسر عرفات الرمز الفلسطيني والقائد الكبير سمي هذا الملعب بإسم كريمته زهوة عرفات.

وفي لقاء قدامى غزة أمام قدامى المشتل الذي انتهى بالتعادل الايجابي »2/2", سجل أهداف قدامى غزة محمد الشيخ وعماد العشي ، فيما أحرز محمود الشقرة ومحمد الجيش للمشتل.

وأدار اللقاء تحكيمياً: سعدو مقبل حكم اول، و محمد الشيخ خليل حكم ثاني.

يذكر أن مشاعر الحزن والأسى ظهرت جلية في افتتاح الملعب وترجم ذلك بالصور التي رفعت بصورة الطفل علي دوابشة الذي استشهد حرقاً من عصابات المستوطنين في نابلس.

وفي نهاية مهرجان الافتتاح أقام النادي حفل عشاء كرم خلاله القائمين على نجاح مهرجان الافتتاح بما فيهم قدامى الرياضيين.









