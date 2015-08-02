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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نقل الأسير يسري المصري إلى سجن ايشل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:17 - 02 اغسطس 2015
تقارير
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أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت الأسير المريض المصاب بالسرطان يسري عطية محمد المصري (31 عامًا)؛ من عيادة مستشفى سجن الرملة إلى سجن « ايشل ».

وأفادت المؤسسة أن الأسير المصري مكث في عيادة مستشفى سجن الرملة ما يقارب الشهر ولم يتلقى أي علاج ولم يتم أخذ عينة من الكبد للتعرف على الورم وهل هو خبيث أم حميد؛ وبالتالي سيبقى التقرير المفترض أن تعده الإدارة للجنة الإفراج المبكر ناقصا؛ وفارغا من أي محتوى موضوعي.

وكانت لجنة الإفراج المبكر التي عقدت بتاريخ 14/07/2015م؛ قد أجلت النظر في طلب الأسير المصري بالإفراج عنه لتدهور وضعه الصحي حتى تاريخ 04/08/2015م.

جدير بالذكر أن الأسير المريض يسري المصري أعزب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/06/2003م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ويعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الصهيوني.

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