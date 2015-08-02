الذهب يرتفع

عوض سعر الذهب خسائره التي مني بها في وقت سابق، امس، مع هبوط الدولار عقب صدور بيانات أميركية أضعف من المتوقع لكن الاسعار ظلت في طريقها لتكبد أكبر خسارة شهرية في أكثر من عامين بفعل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي « البنك المركزي الاميركي » سيرفع أسعار الفائدة قريبا.

وارتفع مؤشر حكومي أميركي لتكاليف التوظيف بأقل من التوقعات.

وتراجع سعر الذهب في بداية التعاملات لكنه ارتفع لاحقا بما وصل الى 4ر1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في الجلسة 10ر1103 دولار للاوقية « الاونصة ». وفي الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش جرى تداوله مرتفعا 8ر0 بالمئة عند 80ر1095 دولار للاوقية.

وارتفعت عقود الذهب الاميركية تسليم اب 6ر0 بالمئة الى 90ر1094 دولار للاوقية عند التسوية.

وخسر الذهب 4ر6 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في أكبر هبوط له منذ حزيران 2013.

وهبط الدولار 1ر1 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية بعد صدور بيانات تكلفة التوظيف.

وأظهرت بيانات نشرت، الخميس، نمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 3ر2 بالمئة في الربع الثاني وهو ما يقل عن توقعات بنمو قدره 6ر2 بالمئة في استطلاع لرويترز رغم تعديل بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول لتظهر نموا نسبته 6ر0 بالمئة بدلا من الانكماش.

ويعزز ذلك توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه لرفع أسعار الفائدة ربما في اجتماعه القادم في أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية 7ر0 بالمئة الى 75ر14 دولار للاوقية بينما سجل البلاتين هبوطا قدره 4ر0 بالمئة الى 25ر982 دولار للاوقية ونزل البلاديوم 2ر1 بالمئة الى 611 دولارا للاوقية.