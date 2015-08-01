مجلس الأمن يدين حرق الرضيع دوابشة

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن « الغضب الشديد إزاء الهجوم الإرهابي الشنيع في قرية دوما قرب نابلس بالضفة المحتلة، والذي أسفر عن مقتل الرضيع علي دوابشة وإصابة أفراد أسرته بجروح خطيرة.

وقدّم أعضاء المجلس، بيانًا صحفيًا، في وقت متأخر من يوم الجمعة، التعازي لعائلة الضحية وللقيادة وللشعب الفلسطيني، وأكدوا على »ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل المؤسف للعدالة« .

وشدد البيان على أن »الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، هو عمل إجرامي غير مبرر، بغض النظر عن دوافعه، وفي أي مكان، أو زمان وقع، وأيا كان مرتكبوه، ويتعين عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية".

ودعا البيان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى ضرورة اتخاذ تدابير تكفل مكافحة الإرهاب، بموجب القانون الدولي.