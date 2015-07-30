السيرة الذاتية للوزراء الجدد في حكومة د. رامي الحمد الله

أكد مركز الإعلام الحكومي إجراء حكومة د. رامي الحمد الله تعديل وتوسيع لحكومته لخمس وزارات على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري غداً الجمعة في مقر الرئاسة برام الله.

والوزراء الخمس هم: سفيان التميمي وزيرا للزارعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد الوطني، وحسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات على ان يبقى الوزراء الآخرون على رأس وزاراتهم.

السيرة الذاتية للوزراء ...

1. د. سفيان سلطان، وزير الزراعة: من مواليد الخليل عام 1948

حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الهندسة الزارعية علوم النبات من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1981

عمل محاضراً في كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، ثم تم تعيينه رئيسا لقسم العلوم الزراعية في الجامعة عام 1984

عمل في جامعة ديفز في كاليفورنيا أستاذا زائرا لمدة سنة

التحق بجامعة الخليل عام 1990، وعمل أستاذاً مشاركاً وعميداً لكلية الزراعة

عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والعربية والدولية

أسس قسم العلوم الزراعية في جامعة النجاح وقسم الميكنة الزارعية في البوليتكنيك وكلية الزراعة في جامعة الخليل

عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض في المحادثات متعددة الأطراف في البيئة

عضو في العديد من الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل

مستشار الرئيس ياسر عرفات لشؤون البيئة

رئيس سابق لسلطة البيئة الفلسطينية

2. د. حسين عبد الله الأعرج: من مواليد قرية ميثلون في جنين في العام 1954

حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة جلاسجو في بريطانيا في الإدارة العام 1989.

حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة روزفلت-أمريكا 1981

حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأردنية عام 1976

يعمل حالياً رئيساً لديوان الرئاسة

عمل في الجمعية العلمية الملكية في الأردن

عمل أستاذ في جامعة النجاح الوطنية وفي جامعة القدس المفتوحة

عمل وكيلا لوزارة الحكم المحلي-فلسطين 1994-2005

عمل محافظا لمحافظة الخليل

نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية 2004-2006

عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة

أمين سر اللجنة العليا للانتخابات المحلية 2004-2005

رئيس طاقم العمل والتشغيل في الوفد الفلسطيني المفاوض 1993-1994

3. د. صبري ممدوح صيدم: وزير التربية والتعليم العالي

مواليد دمشق 1971

حاصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا في الهندسة الكهربائية والتقنيات الدقيقة

يعمل مستشاراً للرئيس محمود عباس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أصغر وزير في تاريخ فلسطين، حيث شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2005.

عمل على تحرير سوق الاتصالات وفتحه المجال أمام مشغل جديد للهاتف المحمول.

ينسب له الدور الأبرز في رعاية الابداع العلمي والمبدعين

انتخب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح

عضو مجلس إدارة العديد من المؤسسات والجمعيات واللجان الوطنية كهيئة مكافحة الفساد، والصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية واللحنة الوطنية لمراجعة المسيرة التعليمية، وعديد المؤسسات الأهلية مثل نت كتابي للتعليم التفاعلي للأطفال.

الدكتور صبري صيدم هو الابن البكر للقائد الفلسطيني الشهيد ممدوح صيدم، وابن المناضلة الشهيدة جميلة صيدم.

يعمل محاضراً للابداع في جامعة بيرزيت

يعمل محاضراً في جامعة فلسطين التقنية الخضوري محاضراً للابداع.

وهو أصغر وزير في تاريخ فلسطين، حيث شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2005. وكان عنره 33 عاما

4. عبير ميخائيل عودة، وزيرة للاقتصاد الوطني: من مواليد قرية جفنا قرب رام الله عام 1962

تعمل مديراً عاماً لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

عملت في مجال التدقيق والتفتيش وإدارة المشاريع والإدارة المالية والإدارية

تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)

حاصلة على الشهادة الأمريكية لمحاسب قانوني معتمد (CPA)

عملت مستارة مالية في البنك الدولي في القدس

عملت رئيساً لوحدة التحليل المالي في usaid

عملت خبيرة مالية في مشاريع البنك الدولي

5. م. سميح روحي طبيلة وزير النقل والمواصلات: من مواليد نابلس

حاصل على شهادة بكالوريوس وماجستير الهندسة من تركيا

رئيس مجلس إدارة شركة طبيلة للهندسة والمقاولات

عضو غرفة تجارة نابلس

عضو مجلس أمناء جامعة الخليل

أمين سر اتحاد شركات المقاولات

رئيس مجلس إدارة نادي المدينة في نابلس

يعمل محاضراً في الهندسة في جامعة النجاح الوطنية