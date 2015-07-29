موجة الحر تصل فلسطين غداً و ذروتها الأحد المقبل

تشهد فلسطين غدا الخميس ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود4-5 درجات مئوية، ويحذر اختصاصيون من أن موجة الحر الجديدة قد تهدد حياة مرضى القلب.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

ويكون الجو حاراً ، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ليستمر الجو حاراً يوم الجمعة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويكون الجو شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويوم الاحد يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.