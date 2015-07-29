مايكروسوفت تطلق ويندوز 10 بعد طول انتظار

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء نظام التشغيل الجديد ويندوز 10 الذي طال انتظاره.

وقالت الشركة إن ويندوز 10 - الذي يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق نظام التشغيل السابق للشركة - سيتاح كتحديث مجاني في 190 دولة لمستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز 7 وويندوز 8.1 وويندوز فون 8.1 .

وصمم نظام التشغيل الجديد للاستخدام في أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر المكتبي والهواتف الذكية وهو جزء من جهود الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا لاستعادة مكانة الشركة بأسواق الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

وفي الاسبوع الماضي قالت رئيسة القطاع المالي ايمي هوود إن الشركة تتطلع لجني عائدات من خلال بناء قدرات بحثية وترفيهية داخل ويندوز 10 .