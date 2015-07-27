فيديو | لاعب ليوبارد يصارع الموت بعد اصطدامه بحارس الزمالك

تعرض قائد فريق ليوبارد الكونغولي رودي نداي لإصابة خطيرة خلال المباراة التي خاضها أمام الزمالك المصري (0-2) الأحد 26 يوليو/تموز، في الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسقط اللاعب على رأسه في الدقيقة الـ 20 إثر كرة مشتركة مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ.

وتم نقل رودي نداي بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس من أجل تلقي العلاج السريع بعد الإسعافات الأولية التي أجريت له في أرض الملعب.

وكشفت الفحوصات المباشرة التي أجريت للاعب الكونغولي عن إصابته في الفقرتين الرابعة والخامسة، وهي الإصابة التي قد تؤدي به إلى الشلل الرباعي.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال ساعات في إحدى مستشفيات القاهرة، بعد أن أكد الأطباء أن حالته لا تحتمل الانتظار حتى العودة إلى الكونغو، فيما أكد بلاغ للنادي المصري، أنه سيتكفل بمصاريف علاجه.

وفي السياق نفسه، نفى الإعلامي المصري أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي « أجمل صباح » ترددت إشاعة عن وفاة نداي، مؤكدا أنه يتابع حالته بصفة شخصية، وقام بالتواصل مع إدارة المستشفى الذي أجرى بها الجراحة، والذي قام بدوره بتأكيد أن اللاعب على قيد الحياة.