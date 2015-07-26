الأحمـد يشترط على حماس أن « تسـلم غـزة » لتشكيل « حكومـة وحـدة وطنيـة »

طالب المسؤول في فتح عزام الاحمد حركة حماس بتسليم مقاليد الحكم في قطاع غزة كشرط لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

واضاف الاحمد في حديث صحفي: ” ان كنتم راغبين بتشكيل حكومة وحدة فعليكم رفع اياديكم عن قطاع غزة، وفتح المجال أمام حكومة التوافق الوطني للعمل وفقا للنظام والقانون والاتفاق الذي تم توقيعه، وبغير ذلك أنتم غير مؤهلين للمطالبة بأي شيء”.

وطالب الأحمد وهو مسؤول ملف المصالحة بين فتح وحماس الاخيرة الالتزام بما وقعت عليه مع الفصائل الفلسطينية.

وهاجم الاحمد زميله في حماس « موسى ابو مرزوق » ممثل حماس لملف المصالحة , مضيفا” هو غير مؤهل” للمطالبة بحكومة وحدة وطنية، لأنه رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا عن حكومة وفاق وطني، التي أفشلتها حركته في غزة، وأفشلت معها كافة الخطوات العملية لتنفيذ كافة بنود المصالحة، سواء ما يتعلق منها باستئناف عمل المجلس التشريعي، وحل مشكلة الموظفين وفق النظام والقانون، واجراء الانتخابات، وفتح المعابر وفك الحصار.

وتابع الأحمد:” ليجب أبو مرزوق على السؤال التالي ان استطاع، بأي صفة تفرض حركته ضرائب ورسوم على أهلنا في قطاع غزة “.

وقال الأحمد “ان لعبة “العمى البصري” التي تعتقد حماس من خلالها، أنها قادرة على حجب الحقائق عن الشعب، لن تستطيع ذلك مهما حاولت”.