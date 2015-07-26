مشعل يقوم بزيارة ثانية للسعودية الشهر المقبل

رجح ممثل حركة « حماس » في لبنان علي بركة، اليوم الأحد، أن يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل لاستئناف المحادثات مع الجانب السعودي.

وكشف بركة في تصريحات لصحيفة « العربي الجديد »، بأن لقاء وفد حماس في السعودية أول أيام عيد الفطر السعيد، شمل اجتماع بالمخابرات السعودية إضافة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن نايف.

وأشار بركة إلى أن اللقاء بحث ثلاثة نقاط هي إطلاق سراح معتقلي حركة حماس في السعودية وتم بالفعل، بالإضافة إلى دور المملكة العربية السعودية في فك الحصار عن قطاع غزة والإعمار والعلاقات الثنائية.

في سياق آخر، كشف بركة عن عقد لقاء بين مسئولين من حماس في قطر ومدير المخابرات العامة المصري خالد فوزي.

وأشار القيادي في حماس إلى أن اللقاء بحث ثلاثة نقاط هي تأمين الحدود المصرية من غزة وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بالإضافة إلى الجماعات المسلحة في سيناء.

وأعرب بركة عن حرص حركة حماس على الأمن المصري كونها العمق الطبيعي لغزة وفلسطين.

في موضوع آخر، انتقد بركة تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » المنح المقدمة للاجئين في أماكن تواجدهم.

ولفت بركة إلى أن بركة إجراءات « الأونروا » التقشفية غير بريئة، مشيراً إلى أن « الأونروا » ألغت العديد من خدماتها، مطالباً باستعادة دورها في خدمة الشعب الفلسطيني.