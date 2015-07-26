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قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان وسيدتين بالقرب من باب السلسلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 06:53 - 26 يوليو 2015
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اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وسيدتين بالقرب من باب السلسلة بالمسجد الأقصى، خلال المواجهات التي تدور الآن مع المرابطين الذين يتصدون لاقتحامات المسجد الأقصى.

وأفاد مراسلنا، أن الاحتلال اعتقل السيدة نجوى الشرباتي بعد الاعتداء عليها من قبل شرطة الاحتلال.

ومنذ الصباح الباكر، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد اللأقصى المبارك، عبر أبواب 'المغاربة والسلسلة وحطة'، وهاجمت المرابطين بداخله ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المسجد.

وأفادت مصادر من داخل الأقصى،  بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي واعتدت على حراس وسدنة المسجد الأقصى، فيما يعتلي القناصة الأسطح المحيطة للمسجد.

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