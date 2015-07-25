سماء فلسطين تشهد « زخات شهابية » فجر الاربعاء

شهد سماء فلسطين فجر يوم الأربعاء القادم حدثا فلكيا مثيرا، اذ تشاهد شهب دلتا الدلويات (Delta Aquarid Meteor Shower)، وهي من أكثر الزخات الشهابية كثافة خلال العام، ويمكن مشاهدة 15-20 شهابا في الساعة الواحدة في المعدل.

ووفقا لما نقل موقع « فلك فلسطين » عن الدراسات الخاصة بزخة شهب دلتا الدلويات، فإن رصدها يبدأ من 14 تموز/يوليو إلى 18 آب/أغسطس من كل عام، اما ساعة الذروة حيث تصل قمة نشاطها فتكون يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر تموز/يوليو للشهب الجنوبية، ويومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر آب/أغسطس للشهب الشمالية.

وقد سميت شهب دلتا الدلويات بهذا الأسم لأن نقطة إشعاع أو تساقط هذه الشهب يكون من برج الدلو بالقرب من ألمع النجوم في هذا البرج وهو نجم « دلتا الدلو ».

وبما ان موعد رصد الشهب اي ساعة الذروة سيبدأ مساء يوم الثلاثاء القادم فإن القمر سيكون في طور الأحدب المتزايد وهذا سيقلل نسبة مشاهدة شهب دلتا الدلويات هذا العام إلا اللامع منها ، وبالتالي ستكون عملية رصد الشهب في منطقتنا غير مثالية.

وبين الموقع ان أفضل وقت لرصد شهب دلتا الدلويات هي ما بين الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل بالنظر إلى الأفق الجنوبي الشرقي والجنوبي من السماء بالنسبة لفلسطين، حيث ستكون حركة الشهب بطيئة مع وجود ذيل لها.