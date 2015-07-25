اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة تبدأ بصرف الدفعة المالية الأولى الأسبوع القادم

أعلن السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس لجنة إعادة اعمار غزة أن الدفعة المالية الأولى لأصحاب الوحدات السكنية التي دمرت كلياً خلال الحرب الأخيرة على غزة 2014 سيبدأ صرفها لقوائم المستفيدين الحاصلين على الموافقات من الأطراف ذات العلاقة قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بالإضافة إلى صرف كميات المواد الخام اللازمة لإعادة الإعمار حيث سيتم تقسيم مراحل إعادة بناء الوحدة السكنية إلى عدة مراحل يقابلها عدة دفعات المالية .

وأكد العمادي أن اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة ستشرف بنفسها وبطواقمها وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ إعادة اعمار حقيقي في قطاع غزة.

وأشار العمادي الى أن توريد مواد البناء من الجانب الإسرائيلي مستمر بشكل منتظم وبكميات تفي باحتياجات المشاريع الجاري تنفيذها بواقع 150 شاحنة يومياً تحمل المواد الخام مثل البيسكورس والحصمة والأسمنت، كما تم اعتماد غالبية المشاريع التي تم تقديمها للجانب الإسرائيلي من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، بالإضافة إلى التنسيق للحصول على موافقات دخول المواد الأخرى والمعدات اللازمة لصالح المقاولين المنفذين للمشاريع القطرية.

ويذكر أن العمادي قد وقع خلال زيارته الأخيرة في بداية شهر حزيران عقود عدة مشاريع جديدة في مجالات الإسكان (عمارات سكنية) والبنى التحتية (منها مرحلة جديدة من تطوير شارع صلاح الدين) بقيمة إجمالية حوالي 32 مليون دولار أمريكي وسيتم توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار تتعلق بالمرحلة الثانية لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية والمرحلة الأولى لمدينة الأمل السكنية وبدء مرحلة جديدة من تطوير شارع الرشيد الساحلي خلال الزيارة القادمة للعمادي الى غزة في شهر أيلول القادم .