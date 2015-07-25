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سان جيرمان يؤكد اقترابه من التعاقد مع دي ماريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 25 يوليو 2015
دي ماريا دي ماريا
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أكد نادي باريس سان جيرمان ثقته بضم نجم مانشستر يونايتد الانجليزي انخيل دي ماريا الى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقال النادي الباريسي انه واثق تمام من مغادرة اللاعب الدولي الارجنتيني معسكر مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الامريكية هذا الاسبوع للانتقال اليه مقابل 45.9 مليون جنيه استرليني.

وكشفت ديلي ميرور بأن دي ماريا سيعود من الولايات المتحدة في الطائرة الخاصة لنادي باريس سان جيرمان ليس رفقة الفريق الانجليزي.

واشارت الصحيفة الى ان تقدم المفاوضات بين برشلونة الاسباني ومانشستر يونايتد بشان انتقال مهاجم الاول بيدرو رودريغيز من شأنه ان يساهم برحيل سريع ومتوقع للجناح الاجنتيني الى العاصمة الفرنسية.

ويتواجد الناديان الفرنسي والانجليزي في الولايات المتحدة للمشاركة في كأس الابطال الدولية الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث يلتقي اليوم السبت باريس سان جيرمان مع تشيلسي الانجليزي، ومانشستر يونايتد مع برشلونة، على ان يلتقي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، اذ من المتوقع بحسب الصحيفة البريطانية ان تحسم صفقة دي ماريا قبل هذه المواجهة.

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