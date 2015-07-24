إجراء عملية جراحية ناجحة للشيخ عدنان

أجريت اليوم الجمعة عملية جراحية ناجحة للشيخ القائد خضر عدنان في مستشفى الإنجيلي في مدينة نابلس بالضفة المحتلة لاستئصال المرارة ومعالجة التصاق الأمعاء الناتج عن الإضراب عن الطعام.

وأوضحت عائلته في تصريح وصل « فلسطين اليوم »، أن الشيخ عدنان أجرى عملية استئصال المرارة ومعالجة التصاق الأمعاء بعد تدهور حالته الصحية الناتجة عن الإضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة نجاح العملية، مؤكدة بان وضعه الصحي مستقر وجيد بعد إجراء العملية.

وكان الشيخ خضر خرج يوم الأربعاء من مستشفى المقاصد في مدينة القدس، بعد انتهاء فترة علاجه، إلا أن حالته الصحية عادت للتدهور مساء أمس حيث أدخل المستشفى وتلقى العلاج، وعاد صباح اليوم مرة أخرى لمستشفى الإنجيلي في مدينة نابلس بالضفة المحتلة لإجراء العملية.

من جهته قدمت حركة الجهاد الإسلامي شكرها إلى إدارة المستشفى الإنجيلي والطواقم الطبية العاملة فيه وعلى رأسهم الدكتور البارع عبدالله الحواري الذي أجرى عملية استئصال المرارة للشيخ خضر عدنان.

كما قدمت شكرها للمستشفى العربي التخصصي ومديره الدكتور سمير الخياط وكافة العاملين فيه، ولمستشفى الشهيد خليل سلمان في جنين ولمديره الدكتور نادر ارشيد.، إضافة إلى إدارة مستشفى المقاصد بالقدس وعلى رأسهم الدكتور رفيق الحسيني ولكافة طواقمه الطبية.

ولم تنسى الحركة ان تقدم شكرها إلى معالي وزير الصحة الدكتور جواد عواد ولطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ولكل الأصدقاء الذين وقفوا مع الشيخ خضر في محنته وبذلوا ما بوسعهم من جهد معه.













