طريقة جديدة تمكن المرأة من التحكم في آلام الولادة

توصل الباحثون في جامعة الطب بمدينة إنسبروك عاصمة مقاطعة جنوب تيرول غربي النمسا، إلى طريقة جديدة تُمكّن المرأة، من التحكم في الألم، خلال الوضع، عن طريق جهاز بحجم الهاتف الخلوي يضخ كميات محددة من المسكنات.

وحسب التليفزيون الرسمي (أو أر إف) ، في خبر بثه الخميس 23-7-2015، فإن « المرأة خلال الوضع، يمكنها عن طريق الجهاز الجديد ضخ كميات إضافية من المخدر في العمود الفقري من أجل القضاء على الآلام الناتجة عن تقلصات الوضع، بمجرد أن تضغط عليه ».

وأوضحت القناة التلفزيونية، « أن هذا الجهاز يتم برمجته بواسطة طبيب التخدير، بحيث لا يضخ كميات من المخدر تؤثر سلبيًا على المرأة ».

ويقول « شتيفان يوخبيرجر »، أستاذ التخدير بالجامعة، « إن ضخ المخدر في العمود الفقري يجعله ينتشر بسرعة كبيرة في الجسم كله، مما يجعل تسكين الألم في متناول اليد ».

الطريقة تمت تجربتها على 15 إمرأة خلال 3 شهور وأثبتت نجاحها بنسبة عالية جدًا، حيث لم يحدث وأن ضخ الجهاز كميات زائدة من المسكنات، وفق القناة.