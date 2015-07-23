بحث معايير طرح عطاءات مشاريع إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً بغزة

بحث مجلس إدارة اتحاد المقاولين وممثلون عن عشرات شركات المقاولات مع مسؤولين عن مشاريع إعادة اعمار البيوت المدمرة كلياً لدى وكالة الغوث «أونروا» الترتيبات الفنية المتعلقة بطرح عطاءات مشاريع اعمار الوحدات السكنية المدمرة وآلية توزيع هذه المشاريع على شركات المقاولات ومعالجة شكاوى المقاولين المتعاقدين مع أونروا .

وأشار نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين الى أن الاتحاد عقد في مقره لقاءً موسعاً مع ممثلي دائرتي الهندسة والمشتريات لدى «أونروا» لبحث الترتيبات المتعلقة بالعطاءات التي تعتزم الاخيرة طرحها قريباً لتمويل بناء نحو 800 وحدة سكنية لأصحاب المساكن المدمرة كلياً خلال الحرب الاخيرة على غزة، وذلك من إجمالي المرحلة الأولى من اعادة بناء البيوت المدمرة التي تقدر بنحو ألفي وحدة سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأوضح أبو معيلق في حديث لـ «الأيام» أن اتحاد المقاولين بحث خلال اللقاء المذكور رؤية الاتحاد تجاه العلاقة مع أونروا والجهات الممولة لمشاريع اعادة اعمار مساكن اللاجئين المدمرة كلياً وطبيعة المشاريع التي سيتم تنفيذها ومدى استعداد وجاهزية كافة الاطراف ذات العلاقة لتنفيذ تلك المشاريع.

ولفت أبو معيلق الى انه تم خلال اللقاء نفسه الذي شارك فيه ممثلون عن 42 شركة مقاولات بحث الترتيبات النهائية لتنفيذ العطاءات المذكورة خلال لقاء مصغر بين مجلس ادارة الاتحاد و»أونروا» من المتوقع عقده الشهر المقبل .

ونوه الى أن اللقاء الذي عقد بين دائرتي الهندسة والمشاريع لدى «أونروا» والمقاولين المتعاقدين معها استهدف أيضاً معالجة ومناقشة خطة اعمار غزة في ظل الحديث عن بدء تنفيذ مشاريع اعمار المنازل المدمرة وتنظيم كيفية التعامل مع هذه العطاءات التي ستطرح في المرحلة القادمة لانشاء المنازل المدمرة ومواصفات تصميمها وتنفيذها معا ومعالجة شكاوى العديد من المقاولين المتعاقدين مع «أونروا».

واكد ابو معيلق أن الاتحاد قدم جملة من المقترحات الرامية لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بالسرعة اللازمة مع ضمان الجودة العالية في التنفيذ وكذلك توزيع الاعمال على شركات المقاولات بعدالة.

وأكد على عمق العلاقة مع الوكالة التي تقوم على الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أية عقبات أو مشاكل تنشأ بما يكفل ضمان تنفيذ المشاريع بأفضل الوسائل مشدداً على حرص الاتحاد على العدالة وحماية حقوق الطرفين وليس المقاول لوحده فقط .

وأشاد أبو معيلق بوفد «أونروا» على ما أبدوه من تعاون ايجابي وحرص على حماية المقاول ودعمه ومساعدته على انجاز المشروع المتعاقد عليه وتوفير كافة التسهيلات التي يحتاجها في كافة النواحي لضمان حسن التنفيذ من جهة واعطاء المقاول حقه كاملاً من جهة أخري.

من جهته أكد رفيق عابد القائم بأعمال دائرة الهندسة لدى «أونروا» حرص «أونروا» على صرف مستحقات المقاولين وفق بنود العقد المبرم بين الطرفين لافتاً الى سياسات الترسية المعمول بها لدى «أونروا» على أقل الأسعار والصرف بالدولار بغض النظر عن سعر الصرف.

وأجاب عابد عن كافة تساؤلات المقاولين بخصوص المشاريع وآلية طرح العطاءات، موضحاً أن أسباب تأخر صرف «أونروا» للدفعات المالية الخاصة بشركات المقاولات مجرد أمر طارئ ناجم عن النظام المحوسب الجديد والحاجة للتدريب على تشغيله .

وتعهد بالعمل على توحيد لجان فحص المواد لضمان سرعة اعتماد العينات والعمل على معالجة القضايا الفنية المرتبطة بطبيعة العلاقة بين «أونروا» وشركات المقاولات.