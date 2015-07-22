الإتحاد يستلم قائمة بعثة المنتخب الاماراتي استعدادا لمواجهة الوطني

استلم الإتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم، قائمة بعثة المنتخب الاماراتي الاول لكرة القدم، التي ستواجه منتخبنا الوطني، في 8 سبتمبر/ايلول القادم، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالقدس، ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018، وكاس اسيا2019.

وأكد الامين العام للاتحاد، عبد المجيد حجة، ان اللواء جبريل الرجوب اعطى تعليماته للجنة التنظيمية للمباراة، التي شكلها برئاسة عضو الاتحاد يوسف لافي، بعمل كل ما يلزم من اجل وضع خطة لاستقبال بعثة الابيض الاماراتي وتوفير كل سبل الراحة لهم من لحظة وصولهم الى الاردن مرورا الى فلسطين حتى عودتهم الى بلادهم.

كما اشار حجة الى ان كافة دوائر اتحاد كرة القدم ستتأهب من اجل تجهيز كل الاجراءات اللازمة للمباراة، بشكل يليق بالعرس الكروي الذي سيجمع الفدائي بالابيض الاماراتي الشقيق وسط حضور ومتابعة وفرحة كل اطياف الشعب الفلسطيني بقدوم الاخوة العرب للعب على ارض القدس ضمن اهم المسابقات الرياضية الدولية.

وتكونت البعثة من أبرز مسؤولي الاتحاد الاماراتي الشقيق لكرة القدم، برئاسة سعادة يوسف السركال، رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم، ونائبه عبيد الشامي، واعضاء الاتحاد، غانم حامد، وراشد الزعابي، سعيد سالم الطنيجي، والامين العام، محمد هزام، والمدير التنفيذي علي حمد البدواوي، بالاضافة الى عدد اخر من المسؤولين في الاتحاد، الى جانب بعثة الفريق التي تكونت من 20 اداريا و 28 لاعبا.