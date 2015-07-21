الكتلة الإسلامية: فساد السلطة تسبب بضياع 1000 منحة في فنزويلا

تابعت الكتلة الإسلامية في فلسطين تفاصيل الفضيحة التي تسببت بضياع 1000 منحة للدراسة في دولة فنزويلا، ليتضح أن جهات فلسطينية

حملة الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس السلطة الفلسطينية عن فضيحة منحة فنزويلا التي تسببت بضياع 1000 منحة لطلبة فلسطين، موضحة أن جهات فلسطينية مسئولة للأسف لم تجهز قوائم الأسماء من غزة والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة، وعملوا كسماسرة وضيعوا المنحة بفسادهم.

وقالت الكتلة في بيان لها وصل « فلسطين اليوم » نسخة منه، لم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب؛ بل تخطو كل قيم النزاهة بترشيح أسماء من الطلبة الذين لا يستوفون شروط المنحة، مما عكس صورة سلبية، وسجلت وقائع وأحداث لا ترقى لأصالة شعبنا .

وعبرت الكتلة عن استنكارها الشديد لهذا العمل المشين ؛ والذي تورطت به السلطة ورموزها لتحرم طلبتنا من التعليم في الخارج، كما جاء في البيان.

وطالبت الكتلة الحريصين على مصالح شعبنا بالتدخل الفوري والعمل على تعرية وكشف المتورطين. ودعت وزارة التربية والتعليم لتحمل مسئولياتها، والوقوف عند أعمالها، وتشكيل لجان تحقيق لمعاقبة الفاعلين.

وطالب العمل على تحقيق المساواة والعدالة والنزاهة في توزيع المنح ما بين محافظات الوطن ككل على أسس واضحة وشفافة. ودعت الأطر الطلابية لوقفة جادة مع مصالح طلبتنا، واسترجاع حقوقهم.