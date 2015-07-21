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مهنا ينفي الانباء التي تتحدث عن اعادة فتح معبر رفح‎

  • فلسطين اليوم
  • 12:30 - 21 يوليو 2015
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نفى مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، الأنباء التي تحدثت عن فتح معبر رفح يوم غد الأربعاء، وقال “لم أبلغ بهذا الشأن”.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم خبرا مفاده بأن السلطات المصرية تنوي فتح معبر رفح غدا الأربعاء ولمدة يومين في كلال الاتجاهين، في حال كان الأمن مستتبا في شمال سيناء ومنطقة الشيخ زويد.

وأضاف السيد نظمي مهنا أن السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن ودولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على اتصال مباشر مع الاخوة المصريين لاعادة فتح المعبر امام حركة المسافرين وللتخفيف من معاناة ابناء شعبانا في قطاع غزة .

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