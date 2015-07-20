قراقع: خطوات مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري تتسع

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، الاثنين،« ان مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري ستتسع ابتداءً من بداية الشهر المقبل، برفض الاسرى الاداريين البالغ عددهم (480) أسيرا المثول امام هذه المحاكم باعتبارها محاكم صورية وشكلية ».

واضاف قراقع« بدأ 60 اسيراً هذه الخطوة ابتداء من بداية تموز الجاري، وان نطاق الخطوة سيتسع مع بداية آب حسب الاسرى الاداريين انفسهم ».

جاء حديث قراقع خلال زيارته عائلة الاسير الاداري« ايمن حسين محمد الزعاقيق » في بلدة بيت امر بمحافظة الخليل، الذي قضى 7 سنوات في الاعتقال الاداري من ضمن 11 عاماً قضاها في سجون الاحتلال.

ويعاني الاسير الزعاقيق من مشاكل صحية بالكلية اليمنى، حيث توقفت عن العمل تماماُ وانه بحاجة الى فحوصات وعناية طبية. واكتشف أخيرا وجود حصى في الكلى اليسرى وهو بحاجة لعملية جراحية عاجلة.

ويقبع ايمن في سجن النقب ومحكوم بالسجن الاداري، وجددت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري للمرة الثالثة، وهو متزوج واب لثلاثة اطفال.