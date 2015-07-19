حماس تنفي مزاعم مشاركة الحركة بـ« عاصفة الحزم »

نفت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » بشكل مطلق ما تداولته احدى وسائل الاعلام، التي زعمت أن هناك اتفاقًا سعوديًّا - حمساويًّا على مشاركة المئات من مقاتلي حماس في عاصفة الحزم.



وأكد الناطق باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب اليوم الأحد (19-7) أن هذه مجرد أكاذيب؛ مشددًا على أن القيادة السعودية لم تطلب ذلك ولا حماس يمكن أن تفكر في مثل هذا الأمر.



وأضاف أبو زهري ،أن هذه الأكاذيب تهدف إلى التشويش على زيارة حماس الناجحة إلى السعودية ،ومحاولة التحريض على الحركة.