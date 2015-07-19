اسير اردني يخوض معركة الامعاء الخاوية

صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسير الأردني ابراهيم أبو جابر المحكوم 20 عاما، قضي منها 14 عاما ونصف داخل السجن قد أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم الأحد 19/7/2015 مطالبا بالإفراج عنه الى الأردن أو نقله الى السجون الأردنية لتمضية ما تبقى له من حكم.

وأشار الأسير أبو جابر في رسالة وصلت هيئة شؤون الأسرى أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن و« اسرائيل » تتطلب العمل لنقل الأسرى الأردنيين الى الأردن وعدم استمرار احتجازهم في سجون الأحتلال موضحا أن 16 اسيرا يحملون الجنسيات الأردنية يقبعون في السجون.

وقال أبو جابر الذي يقبع في سجن ايشل أنه قضى ثلثي مدة محكوميته ولا مبرر لبقائه داخل السجن، وأنه يطالب السفير الأردني زيارته سريعا لاطلاعه على مطالبه وظروف بقية الأسرى الأردنيين.

ودعا أبو جابر جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني ومجلس النواب الأردني الى التحرك والتدخل لانقاذ حياة الأسرى الأردنيين وأن الإفراج عنهم استحقاق طبيعي لإتفاق السلام الموقع مع الجانب الإسرائيلي.

وقال أبو جابر أنه منذ اعتقاله لم ير عائلته وذويه سوى مرتين فقط وأن الأسرى الأردنيين محرومين من أبسط حقوقهم السياسية والإنسانية.

وأشار أن الأسرى الأردنيين كانو قد تلقوا وعودا سابقة قبل 3 اعوام عندما شرعوا باضراب عن الطعام بمعالجة قضيتهم والعمل سياسيا لأجل الإفراج عنهم، ولكن هذه الوعود لم تتحقق.