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روحاني لأمير قطر: الاتفاق النووي عزّز الحوار مع الجوار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:31 - 18 يوليو 2015
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أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رغبة طهران في تطوير العلاقات مع الجوار، موضحاً أن الاتفاق النووي مع الغرب عزّز خيار الحوار معه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، اليوم السبت.

 

واعتبر روحاني، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الإيرانية، أنه من الممكن حلّ كل الخلافات الإقليمية الراهنة عبر الحوار، داعياً دول المنطقة إلى التعاون على وقف تقدّم الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

 

كذلك نقل الموقع الرئاسي عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوله إن الاتفاق النووي الأخير مع السداسية الدولية يشكّل خطوة مهمة لدعم خيار الدبلوماسية بما يصبّ في مصلحة المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده للقيام بالاتصالات اللازمة لحل الخلافات الإقليمية.

 

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