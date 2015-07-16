فلكي سعودي يرصد ولادة الهلال فجراً

أكد الفلكي وخبير رصد الأهلّة والأحوال الجوية بالمرصد الفلكي بـ« مجاردة ثقيف » بمحافظة ميسان جنوب الطائف السعودية ، محمد بن ردة الثقفي، أنه تم الانتهاء من متابعة منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الخميس؛ وفق المعايير والحسابات الفلكية، وقال لـ« سبق »: دخل القمر في مرحلة المحاق الأخير والاقتران بالشمس عند الساعة 3 صباحاً، وتمت مرحلة ولادة الهلال عند الساعة 4:25 صباحاً حسب توقيت مكة المكرمة، ويمكث داخل إطار أشعة الشمس، ويعبر نقطة الصعود متجهاً أعلى أفق الشمس عند الساعة 8:25 صباحاً، ويتضح رؤيته بعد غروب شمس اليوم الخميس مباشرة من أفق مكة المكرمة بحوالى 12 دقيقة، وفي المنطقة الوسطى بحوالى 11 دقيقة، مع مراعاة التوقيت لبقية المناطق، ويكون عمر الهلال بعد حدوث الولادة بحوالى 14:17 ساعة، ووصف الهلال بالنسبة للراصد أو الرائي يكون على جنوب الراصد جهة أفق الغروب، ويستدير قرناه جهة جنوب الكرة الأرضية.

وذكر أن تلك المعايير، تؤكد أن يوم غد الجمعة -بإذن الله ومشيئته- هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، ويكون عدة شهر شوال ثلاثين يوماً.

وعن إمكانية المشاهدة، قال الفلكي « الثقفي »: نحن الآن نعيش في فصل الصيف، وتشهد حالياً بعض المناطق عوالق ترابية قد تُقَلّل نسبة الرؤية بالعين المجردة لمشاهد الهلال بعد غروب الشمس بدقائق، وفي مثل هذه الحالات يجب استخدام المناظير وخاصة للراصدين والرائين في شقراء وسدير وبعض مناطق المملكة، التي تهتم بالرصد وتحري الدقة؛ فالمشاهدة بالعين المجردة أو المناظير كلاهما يتم بالنظر؛ امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أفطروا لرؤيته ».

وفي سياق حديثه، قال: من المؤكد أن تعلن المحكمة العليا بعد ثبوت الشهود، مساء اليوم، أن يوم غد الجمعة 1/ 10/ 1436هـ هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة هنّأ الفلكي « الثقفي » الوطن والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك؛ داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والنصر للإسلام والمسلمين.