البدء بتنفيذ أول مصنع لصناعة المكيفات في فلسطين

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة « ريتش القابضة » مالك ملحم إن المجموعة بدأت العمل على إنشاء أول وأضخم مصنع للمكيفات التجارية والمنزلية في فلسطين، وتحديدا في محافظة طولكرم، حيث سيبدأ المصنع انتاجه خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث يعد المصنع نقلة نوعية، في تصنيع المكيفات بجودة عالية، وسعر مناسب.مالك ملحم

وأضاف ملحم أن المجموعة خصصت نحو 8 دونمات لإنشاء وتشغيل هذا المصنع الوحيد والفريد من نوعه، والذي يعد نقلة فلسطينية نوعية، حيث سننتقل من مرحلة استيراد المكيفات إلى تصنيعها محليا، بجودة عالية، وسعر مناسب، ما يدخل صناعة جديدة على خريطة الصناعات الفلسطينية، التي تعتمد على الصناعات اليدوية، والاستهلاكية في مجملها.