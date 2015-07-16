أمن الاحتلال: منفذة عملية الطعن في رام الله لا تنتمي لأي فصيل فلسطيني

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن الفلسطينية منفذة عملية طعن، جندي « إسرائيلي »، شرق رام الله، اليوم الأربعاء، لا تنتمي لأي فصيل فلسطيني، وتبلغ من العمر 22 عاما.

وقال الشاباك في بيان نقلته إذاعة الجيش « الإسرائيلي » إن « منفذة عملية الطعن، شرق رام الله في وقت سابق اليوم، تدعى روان أبو مطر، من بلدة (بيتلو) شرق رام الله ».

وأضاف البيان أن « الفلسطينية اعترفت بنيتها قتل جندي »إسرائيلي« ، دون دفعها من قبل أي فصيل فلسطيني لتنفيذ العملية ».

وهاجمت فتاة فلسطينية مساء اليوم الأربعاء، جنديا « إسرائيليا » بسكين بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، ما أدى لإصابته بجراح طفيفة.

وقال الجيش « الإسرائيلي » في تصريح مكتوب: « وصلت فتاة إلى نقطة للجيش، بالقرب من ناحلئيل (مستوطنة قرب رام الله، وسط الضفة الغربية)، وطعنت جندياً في ظهره وتوصف حالته بأنها طفيفة ».

وأوضح أن الجنود المتواجدين في الحاجز، اعتقلوا الفتاة، وأحالوها للتحقيق.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من الهجمات التي شنها فلسطينيون على جنود ومستوطنين « إسرائيليين » في الضفة الغربية.