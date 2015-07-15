الاحتلال يزعم اعتقال « منفذ » عملية قتل مستوطن باطلاق نار قرب نابلس

سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي « الشاباك »، اليوم الأربعاء، بنشر خبرٍ عن تمكن وحدته الخاصة بالتعاون مع جيش وشرطة الاحتلال، من اعتقال منفذ عمليات إطلاق النار في منطقة رام الله في الآونة الأخيرة والتي أدت إحداها لمقتل مستوطن.

ووفقاً لما نشره موقع « واللا » وموقع « ساحة السبت » الإسرائيليين، فان الشاباك قال زاعماً: « إنه اعتقل في الأيام الأخيرة منفذ عمليات إطلاق النار في محيط منطقة رام الله »، مشيرة إلى انه نفذ عدة عمليات منها إطلاق نار قرب حاجز قلنديا وإطلاق نار باتجاه سيارات مستوطنين.

وبحسب ادعاءات الإعلام العبري الذي نقل الخبر عن مصادر في « الشاباك »، قولها إن عملية الاعتقال تمت في مخيم قلنديا وإن المنفذ عمل بمساعدة مجموعة ساعدته على تنفيذ العمليات وجرى اعتقال إفرادها.

وبحسب المصادر فان المعتقل الأساسي هو محمد أبو شاهين من مخيم قلنديا.