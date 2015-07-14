لبيد: سياسة نتنياهو ازاء القضية الايرانية منيت بفشل ذريع

اعتبر عضو الكنيست يئير لابيد رئيس حزب “هناك مستقبل” ان السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ازاء القضية الايرانية منيت بالفشل الذريع.

وقال لابيد للإذاعة العبرية ان الدول الكبرى رفضت الاصغاء لتحذيرات نتانياهو لكونه مسؤولا عن تدهور العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وعلى صعيد اخر، اشار لابيد انه ابقى خلال فترة ولايته وزيرا للمالية على مبلغ كبير من المال في الخزينة العامة الا ان نتنياهو يوزع حاليا هذه الاموال على شركائه في الائتلاف الحكومي بهدف حل قضايا حزبية وسياسية.