نتنياهو لاوباما: عاجلاً أم آجلاً إيران ستصنع سلاح ذري

تحدث مساء اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما، حيث أعرب عن قلق اسرائيل من الاتفاق ببين الدول الغربية وإيران.

وأكد نتنياهو أن الاتفاق يكمن فيه خطران، الأول فالاتفاق سيسمح لإيران التسلح بسلاح ذري أما الثاني، فإن الاتفاق سيسمح لإيران الحصول علي مئات المليارات من الدولارات لكي تدعم ما وصفه « الإرهاب » والحرب التي تهدد « إسرائيل »، كما أن إيران ستدعم منظمات وزعماء شيعية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وفي تصريح سابق أ علن نتنياهو، موقف اسرائيل الرسمي من الاتفاق النووي مع ايران، مؤكداً أن إسرائيل غير معنية وغير ملتزمة بهذه الصفقة وستواصل الدفاع عن نفسها.

عقد رئيس الوزراء الاسرائيل بنيامين نتنياهو في مكبته بمدينة القدس الغربية اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا خصصه للمراسلين الاجانب تطرق فيه للموقف الاسرائيلي الرسمي من الاتفاق النووي مع ايران.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، "إن العالم بات اليوم أكثر خطورة بعد توقع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى.

وكان نتنياهو قد استدعى وزراء حكومته لمناقشة تداعيات الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى 5+1.