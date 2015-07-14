التعليم بغزة تطلق أكبر مشروع تعليمي علاجي وترفيهي ل15 ألف طالب بغزة

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بالتجهيز والتحضير لإطلاق أكبر مشروع علاجي تربوي لعلاج ضعف التحصيل وزيادته عند 15 ألف طالب وطالبة من طلبة المرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى السادس في المدارس الحكومية بغزة, كما يستهدف المشروع تدريب وتنمية قدرات 764 معلماً ومعلمة على كيفية تنفيذ البرامج العلاجية التعليمية.

ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الإدارة العامة للإشراف التربوي والإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة وبتمويل من اليونسيف إعطاء الطلبة 4 حصص يومياً في اللغة العربية والرياضيات والتربية الرياضية والفن التشكيلي .

وفيما يتعلق بالجانب التعليمي للمشروع قال أ. زياد المدهون نائب مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة:” إن هذا المشروع يأتي تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للتعليم 2014-2015 للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها ومعالجة ضعف الطلبة في القراءة والكتابة وإتقان المهارات الأساسية في كل من اللغة العربية والرياضيات.

وبين المدهون أن المشروع سيطبق على مرحلتين المرحلة الأولى بعد عيد الفطر مباشرة حيث سيتم تدريس مجموعة من الطلبة المكملين ومتدني التحصيل في 60 مركز للمعالجة موزع على مستوى مديريات التعليم وذلك حتى يتمكن هؤلاء الطلبة من اجتياز امتحانات الإكمال في سبتمبر المقبل.

أما المرحلة الثانية فستتم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل حيث سيخدم مجموعة أخرى من الطلبة موزعين على المدارس الحكومية, حيث ستنفذ حصص المعالجة بعد الدوام المدرسي في مدرسة الطالب.

وفيما يخص جانب الأنشطة التربوية قال أ.زكريا الهور مدير عام الأنشطة التربوية بوزارة التعليم :" إن المشروع سيتضمن إعطاء الطلبة حصتين في التربية الرياضية والفنية خلال اليوم التعليمي.

وأوضح الهور أن إدراج التربية الرياضية والفنية خلال المشروع العلاجي يأتي من أجل للترفيه عن الطلبة والكشف عن مواهبهم وصقلها وتنميتها وهو عمل أساسي من أعمال الأنشطة التربوية.

وبخصوص تدريب المعلمين وإنتاج المواد التدريبية لصالح المشروع في الجانب التعليمي قالت أ.ريما الخطيب رئيس قسم تدريب المعلمين في الإدارة العامة للإشراف:” إن الوزارة عملت على تدريب 764 معلماً ومعلمة في مهارات تشخيص تدني التحصيل وبناء الأنشطة التعليمية وتنفيذ استراتيجيات علاج ضعف التحصيل وتفريد التعليم واستراتيجيات التقويم التشخيصي وذلك تمهيداً لتطبيق المشروع.

وبينت الخطيب أن الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة أنجزت إعداد 13 مادة منها مادة تدريبية للمعلمين حول كيفية تطبيق المشروع و12 مادة تعليمية علاجية خاصة بالطلبة في اللغة العربية والرياضيات للصفوف من الأول للسادس، كما أن المواد التعليمية العلاجية التي تم تجهيزها من أهم مخرجات هذا المشروع حيث يمكن أن تستخدم هذه المادة لجميع الطلبة في المدرسة والبيت وفي حالات الطواريء.

أما فيما يتعلق بالأنشطة التربوية فقال أ. هاني الهور مدير الدائرة الثقافية انه أن الطلبة سيتلقون خلال حصص الرياضة والفن تدريبات وأنشطة متنوعة تم تصميمها بشكل علمي من قبل المختصين في إدارة الأنشطة , موضحاً أنه تم تدريب 240 معلم على كيفية تنفيذ هذه الأنشطة.

وأوضح الهور أن إدارة الأنشطة بالتعاون مع إدارة الإشراف ستبل مختلف الجهود لإنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه لما له من فوائد كبيرة على المستوى التحصيلي والتربوي للطلبة.