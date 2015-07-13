تحذير: هذه الأدويّة قد تسبّب السكتة الدماغيّة

دعت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركيّة، الـFDA، شركات الأدويّة المصنّعة للمسكّنات المتداولة على نطاق واسع في دول العالم المختلفة، إلى تعزيز علامات التحذير الموضوعة على العبوّات نفسها، نظرًا لأنها ترفع بنسبة كبيرة خطر الإصابة بنوبةٍ قلبيّة أو سكتة دماغيّة.

والمسكنّات التي تحدّثت عنها الإدارة، هي العقاقير المضادّة للالتهاب غير الستيرويديّة وغير الأسبرين، ومن أبرز استخداماتها: تخفيف الآلام العامّة، أو تخفيض الحمّى الناتجة عن التهاب المفاصل، الإنفلونزا، الصداع، ومضاعفات الدورة الشهريّة.

وتشمل التحذيرات عدّة أنواع أدويّة عالمية، مثل « آدفيل »، « نابروسين »، و« سيليبريكس » و « نورفين » أو ما يقابلهم في الدول ذات نفس مواد التصنيع الأساس.

ومن الطبيعي جدًا الاستنتاج أن خطر الإصابة بنوبة قلبيّة مثلًا، يتزايد من تزايد استخدام تلك المسكّنات، فقد قال التقرير: « قد يزيد الخطر مع الاستخدام الطويل لمضادات الالتهاب، والخطر لا يقتصر على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الذين يواجهون مخاطر أكبر ».

يأتي ذلك، في حين عارضت الشركة المصنّعة لعقار آدفيل تقرير الإدارة، مؤكّدة أن عقارها يحظى بمراقبةٍ عالية، وأن مسكّناتهم آمنة وفعالة « عند استخدامها وفقًا للتوجيهات ».