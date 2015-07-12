519 مليون دولار احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من النقد الأجنبي‎

كشفت البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية لديها، بلغ 519.3 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وجاء في بيانات الاحتياطات الرسمية، الصادرة عن سلطة النقد، وحصلت الأناضول على نسخة منها، اليوم الأحد، أن إجمالي احتياطي العملة الأجنبية، تراجع لأدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2014، حين بلغ آنذاك 515 مليون دولار أمريكي.

وجاء في البيانات، أن احتياطي الذهب بلغ صفراً، وهو نفس رقم احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة مستقلة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي (نهاية يونيو/حزيران 2014)، فإن ارتفاعاً طرأ على قيمة احتياطي العملات الأجنبية، بنسبة 15.8%.

ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون منذ ذلك الوقت الشيقل الإسرائيلي، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي.

ويعد الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الاسترليني.