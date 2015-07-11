مجهولون يخطون شعارات عنصرية على جدران مسجد في ألمانيا

خطّ مجهولون شعارات عنصرية على جدران مسجد، بلال الحبشي، و الذي تشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية التركية، بولاية بادن-فورتمبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وقال تونجاي تشاتين، رئيس جمعية المسجد، إن الاعتداء وقع خلال أداء صلاة التراويح، مشيراً إلى أن المعتدين رسموا الصليب المعقوف الذي يرمز للنازية، في عشرة أماكن على نوافذ وجدران المسجد، إضافة إلى كتابتهم الرقم « 88 » الذي يرمز للتحية النازية.

وفي هذا الصدد، طالب تشاتين من الشرطة الألمانية التي أجرت تحقيقات حول الموضوع، بالكشف عن هوية المعتدين، وتوضيح ملابسات الحادث.

وتتكرر حوادث الاعتداء على دور العبادة التابعة للمسلمين في ألمانيا، كان آخرها، في 15 مايو/أيار الماضي، حين أقدم مجهولون على إضرام النار في مسجد السلطان أحمد، التابع للرابطة التركية الإسلامية، في مدينة فيتن، بمقاطعة رين ويستفاليا الشمالية.