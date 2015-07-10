تمديد مفاوضات النووي الإيراني إلى 13 يوليو الجاري

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد مفاوضات إيران ومجموعة (5+1)، الجارية في النمسا، الرامية إلى التوصل لنص اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي لطهران، حتى 13 تموز/يوليو الجاري.



وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن « المباحثات ستستمر حتى 13 من الشهر الجاري، من أجل إتاحة المزيد من الوقت، للتوصل إلى حل دائم بشأن الملف النووي الإيراني »، بحسب البيان.



وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وتم تمديدها إلى 7 يوليو/ تموز الجاري، ومن ثم إلى اليوم، 10 يوليو/ تموز.



وبدأت مفاوضات البرنامج النووي الإيراني قبل حوالي عامين، وتوصل الطرفان في 2 إبريل/ نيسان الماضي، إلى اتفاق إطاري في مدينة لوزان السويسرية.