نتنياهو يقر خطط بناء استيطاني شمال رام الله

عقدت ما تسمى لجنة التخطيط العليا التابعة للادارة المدنية للجيش الاسرائيلي اجتماعا لها أول أمس، وأقرت خطط بناء استيطاني في مستوطنتي « شيلو، شفوت رحيل » شمال مدينة رام الله بقرار من رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا القرار من نتنياهو بضغط كبير من قبل زعيمي حزب « البيت اليهودي » الوزيران نفتالي بينت واوري ارائيل وفقا لما نشره موقع « nrg » العبري اليوم الجمعة ، وقد صادقت لجنة التخطيط في اجتماعها على منح تراخيص لـ 12 منزلا كانت وزارة الاسكان تقوم ببنائها في مستوطنة « شفوت راحيل » ، في حين منحت تراخيص لكافة الأبنية التي جرى تشيدها في مستوطنة « شيلو ».

وأشار الموقع بأن هذا الاجتماع جاء بعد وقت طويل من تجميد البناء في المشروعين وفقا لادعاء الموقع ، وبهذا القرار فأن عمليات الاستيطان وفقا للمخططين سوف يتم استكمالهما.

وأضاف الموقع بأن الاجتماع ارتبط بالعملية التي نفذت شمال رام الله قبل أكثر من اسبوع ، والتي قتل فيها مستوطن وجرح ثلاث أخرين ، بسبب قرب مستوطنتي « شيلو ، شفوت راحيل » من موقع تنفيذ العملية ، وقد حاول المستوطنين بدعم من أعضاء كنيست في حزب « البيت اليهودي » بناء مستوطنة جديدة بالقرب من مكان تنفيذ العملية، ولكن الشرطة الاسرائيلية وما يسمى « حرس الحدود » في الجيش الاسرائيلي قاموا بأخلائها فجر أمس.